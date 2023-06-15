Let’s take a look at healthy eating. A lot of red meat consumption is just not healthy. Many medical studies have associated eating red meat with diseases including diabetes, heart disease, stroke, and certain cancers.

My favorite is a Harvard analysis published in the journal Archives of Internal Medicine. It involved two large, long-term studies involving 120,000 men and women, followed for up to 28 years, and revealed that eating one additional serving of red meat daily was associated with an overall 12% increased risk of all-cause mortality (20% for processed meat).

Richard D. Feldman, M.D. FAAFP, is a former Indiana State Health Commissioner; and Program Director Emeritus and Senior Medical Education Advisor for Franciscan Health Indianapolis Family Medicine Residency.

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