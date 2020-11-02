MICHIGAN CITY — Digital marketing agency SERA Solutions has expanded its digital footprint by acquiring a majority stake in Crosscurrent Media, a Michigan City-based creative agency.

“Crosscurrent Media helps businesses tell their story through creative marketing solutions, including video production, photography, branding, copywriting and more,” according to Seth Spencer, CEO of SERA Solutions.

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