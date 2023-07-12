Cardiologist joins Franciscan Network
MICHIGAN CITY — Board-certified interventional cardiologist and cardiac electrophysiologist Dr. Naseer Nasser is now part of the Franciscan Physician Network and is accepting new patients in Michigan City. Nasser completed his training at the University of Baghdad, College of Medicine, in Iraq. He completed his residency in internal medicine at Cook County Hospital in Chicago.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm}2DD6C’D 86?6C2= 42C5:@G2D4F=2C 76==@HD9:A EC2:?:?8 H2D 2E r@@< r@F?EJ w@DA:E2= 2?5 9:D :?E6CG6?E:@?2= 42C5:@=@8J 2?5 A6C:A96C2= G2D4F=2C :?E6CG6?E:@? 76==@HD9:A EC2:?:?8 H2D 2E #&$w &?:G6CD:EJ |65:42= r6?E6C :? r9:428@] w:D 76==@HD9:A :? 42C5:24 6=64EC@A9JD:@=@8J H2D 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 u=@C:52] r=:?:42= :?E6C6DED 2C6 4@>A=6I 2CC9JE9>:2 >2?286>6?E[ DECF4EFC2= 962CE :?E6CG6?E:@? 2?5 =:>3 D2=G286[ 2?5 96 :D 7=F6?E :? pC23:4]k^Am
k9bm|6:;6C =2F565 7@C 5:D23:=:EJ :?4=FD:@?k^9bm
kAmv#p}s #p!xs$[ |:49] — |6:;6C 92D 62C?65 E96 E:E=6 @7 q6DE !=246 E@ (@C< 7@C s:D23:=:EJ x?4=FD:@? 7C@> E96 s:D23:=:EJ tBF2=:EJ x?56I WstxX 7@C E96 D6G6?E9 J62C :? 2 C@H] %96 stx :D 2 ;@:?E :?:E:2E:G6 @7 E96 p>6C:42? pDD@4:2E:@? @7 !6@A=6 H:E9 s:D23:=:E:6D[ E96 ?2E:@?’D =2C86DE 5:D23:=:EJ C:89ED @C82?:K2E:@?[ 2?5 s:D23:=:EJix}[ E96 8=@32= 3FD:?6DD 5:D23:=:EJ :?4=FD:@? ?6EH@C<[ E@ 4@==64E:G6=J 25G2?46 E96 :?4=FD:@? @7 A6@A=6 H:E9 5:D23:=:E:6D] xE >62DFC6D <6J A6C7@C>2?46 :?5:42E@CD 24C@DD @C82?:K2E:@?2= 4F=EFC6[ =6256CD9:A[ 2446DD:3:=:EJ[ 6>A=@J>6?E[ 4@>>F?:EJ 6?8286>6?E[ DFAA@CE D6CG:46D 2?5 DFAA=:6C 5:G6CD:EJ]k^Am
kAm“(6’C6 :?4C65:3=J 8C2E67F= 7@C E96 4@?E:?F65 C64@8?:E:@? @7 @FC 677@CED :? ?FCEFC:?8 2? :?4=FD:G6 4F=EFC6 E92E FA=:7ED 2?5 DFAA@CED @FC E62> >6>36CD[ 4FDE@>6CD 2?5 4@>>F?:E:6D[” D2:5 %:>@E9J (:==:2>D[ |6:;6C G:46 AC6D:56?E @7 s:G6CD:EJ U2>Aj x?4=FD:@?] “%96 F?H2G6C:?8 A2DD:@? 2?5 565:42E:@? @7 @FC E62> >6>36CD 24C@DD @FC D:I DE2E6D[ A2CE:4F=2C=J E9C@F89 E96 |6:;6C s:D23:=:EJ pH2C6?6DD 2?5 p5G@424J vC@FA[ A=2J 2 A:G@E2= C@=6 :? @FC DF446DD]”k^Am
k9bmu2C> 24C6286 C6A@CE:?8 5625=:?6 yF=J `fk^9bm
kAmx}sxp}p!~{x$ — p8C:4F=EFC2= AC@5F46CD :? x?5:2?2 H9@ 92G6 ?@E J6E 4@>A=6E65 E96:C 4C@A 24C6286 C6A@CED 27E6C A=2?E:?8 D9@F=5 >2<6 2? 2AA@:?E>6?E H:E9 E96:C &]$] s6A2CE>6?E @7 p8C:4F=EFC6 u2C> $6CG:46 p86?4J D6CG:46 46?E6C 367@C6 E96 2AA=:423=6 5625=:?6 @7 yF=J `f] p? 24C6286 C6A@CE 5@4F>6?ED 2 4C@A 8C@H? @? 2 72C> 2?5 :ED :?E6?565 FD6D] u:=:?8 2? 244FC2E6 2?5 E:>6=J 24C6286 C6A@CE 7@C 2== 4C@AD 2?5 =2?5 FD6D[ :?4=F5:?8 72:=65 24C6286 2?5 AC6G6?E65 A=2?E65 24C6286[ 42? AC6G6?E E96 =@DD @7 36?67:ED]k^Am
kAm!C@5F46CD D9@F=5 2=D@ C6A@CE 4C@A 24C6286 E96J :?E6?565 E@ A=2?E[ 3FE H6C6 F?23=6 E@ 3642FD6 @7 2 ?2EFC2= 5:D2DE6C] !C@5F46CD 42? >2<6 2? 2AA@:?E>6?E E@ C6A@CE 24C6D 3J 4@?E24E:?8 E96:C =@42= &$sp $6CG:46 r6?E6C]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.