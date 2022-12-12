WEST LAFAYETTE — Unlike the two most recent presidential elections, the November mid-term election outcomes did little to swing farmer sentiment.
The Purdue University/CME Group Ag Economy Barometer came in at a reading of 102 in November, unchanged from October. There was however a slight movement in both of the barometer’s sub-indices.
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