La PORTE —With the 4th of July just weeks away, it was fitting that county officials put a pyrotechnics company in the spotlight this month.
At the La Porte County Board of Commissioners’ meeting Wednesday, President Sheila Matias presented the monthly La Porte County WORKS! program and featured Pyrotecnico/Melrose, located in the Kingsbury Industrial Park.
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