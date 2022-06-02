Pyrotechnico photo

The Alabama Bicentennial Launch was just one of the major events for which Pyrotecnico created the aerial effects. The company recently merged with Melrose Pyrotechnics in Kingsbury to form Pyrotecnico / Melrose.

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La PORTE —With the 4th of July just weeks away, it was fitting that county officials put a pyrotechnics company in the spotlight this month.

At the La Porte County Board of Commissioners’ meeting Wednesday, President Sheila Matias presented the monthly La Porte County WORKS! program and featured Pyrotecnico/Melrose, located in the Kingsbury Industrial Park.

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