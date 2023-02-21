INDIANAPOLIS — Agriculture Secretary Tom Vilsack has announced that agricultural producers and private landowners can begin applying for the Conservation Reserve Program Feb. 27 through April 7.
CRP is a cornerstone voluntary conservation program offered by the USDA and a key tool in efforts to address climate change and help agricultural communities invest in the long-term well-being of their land and natural resources, according to Julia Wickard, FSA state executive director in Indiana.
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