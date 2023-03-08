MICHIGAN CITY — Michigan City Special Events has announced that John Leinweber, board president of Friendship Botanical Gardens, will serve as honorary grand marshal of the Michigan City St. Patrick’s Day Parade.
“I am honored to be named Grand Marshal,” Leinweber said. “Michigan City is a community on the rise for all!”
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