Parade photo

The sound of bagpipes and plenty of green will be the sounds and sights of the day on Saturday along north Franklin Street as the annual St. Patrick’s Day Parade makes its way through the Uptown Arts District.

 File photo

MICHIGAN CITY — Michigan City Special Events has announced that John Leinweber, board president of Friendship Botanical Gardens, will serve as honorary grand marshal of the Michigan City St. Patrick’s Day Parade.

“I am honored to be named Grand Marshal,” Leinweber said. “Michigan City is a community on the rise for all!”

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