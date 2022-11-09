NEW CARLISLE — The New Prairie Theatre Company will present Roald Dahl’s “Willy Wonka, Jr.” this weekend and invites the community to join “a world of imagination.”
The cast includes 45 students, four directors and 25 behind-the-scenes crew. The breadth and scope of the play allowed director Kortney Brennan to open opportunities for younger thespians, she said.
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