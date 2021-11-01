MICHIGAN CITY — The Lubeznik Center for the Arts has added two exhibitions to their galleries, including art inspired by the Indiana Dunes and the mountains and deserts of the American Southwest.
Dunes landscape paintings by Eugene “Gene” Moldenhauer are on display in the Large NIPSCO Education Studio.
kAm%96 |:49:82? r:EJ C6D:56?E H2D 2 D6=7\E2F89E 2CE:DE H9@ 5C6H :?DA:C2E:@? 7C@> E96 5F?6D] s6DA:E6 9:D 5JD=6I:2[ H9:49 <6AE 9:> 7C@> 6I46==:?8 :? 24256>:2[ 96 E9C:G65 :? 6IAC6DD:?8 9:>D6=7 E9C@F89 4C62E:?8 H:E9 9:D 92?5D[ 244@C5:?8 E@ 9:D 52F89E6C[ }2?4J |@=56?92F6Ck^Am
kAm“w6 H2D 2=H2JD 5@@5=:?8 @? A25D @7 A2A6C[ 2?5 =2E6C :? =:76[ 9:D H:76 H@F=5 @7E6? 6I4=2:> E92E D96 5:5?’E 92G6 2 A=246 E@ HC:E6 96C 8C@46CJ =:DED 3642FD6 2== 2G2:=23=6 DFC7246D H6C6 4@G6C65 H:E9 9:D :==FDEC2E:@?D[” D96 D2:5]k^Am
kAmp F?:@? 6=64EC:4:2? 3J EC256 H9@ C6E:C65 7C@> E96 x?5:2?2 sF?6D }2E:@?2= {2<6D9@C6[ |@=56?92F6C A@DD6DD65 2 DEC@?8 4FC:@D:EJ 2?5 4C62E:G6 ?2EFC6 H9:49 =65 9:> E@ >2?J 244@>A=:D9>6?ED[ :?4=F5:?8 E96 56D:8? 2?5 4@?DECF4E:@? @7 2 9@FD6[ 4@>A=6E6 H:E9 2 46C2>:4D 2?5 2CE DEF5:@]k^Am
kAmw6 3642>6 D6C:@FD 23@FE A2:?E:?8 E96 5F?6D :? E96 `he_D[ 2?5 H@F=5 DEF5J A9@E@ D=:56D @7 E96 2C62[ E96? 4@>A@D6 2 ?6H D46?6 7C@> 5:776C6?E 4@>3:?2E:@?D @7 6=6>6?ED E92E 2AA62=65 E@ 9:>[ }2?4J |@=56?92F6C D2:5]k^Am
kAm“w:D 62C=J A2:?E:?8D 762EFC6 E96 >@C6 D2EFC2E65 2FEF>?2= 4@=@CD E92E 3C:?8 E@ >:?5 =2E6 DF>>6C 27E6C?@@?D[ H:E9 2 566A 8C66?:D9 3=F6 =2<6] {2E6C[ 9:D A2:?E:?8D 762EFC65 >@C6 A:?<D 2?5 A2DE6=D H:E9 E96 4=@F5D[ C6>:?:D46?E @7 2:CJ >@C?:?8 DE:==?6DD] %96D6 DEJ=6D[ 2=E9@F89 72:C=J 5:776C6?E[ D9@H 2 <66? 23:=:EJ E@ A@CEC2J >@@5 E9C@F89 4@=@C[” D96 D2:5]k^Am
kAm|@=56?92F6C 4@?E:?F65 E@ A2:?E 9:D H9@=6 =:76[ 2?5 =@G65 E@ D92C6 9:D <?@H=6586 H:E9 @E96CD] w:D “42? 5@” 2EE:EF56 :?DA:C65 >2?J J@F?86C 72>:=J >6>36CD 2?5 7C:6?5D E@ E2<6 FA E96:C @H? 2CE:DE:4 6?562G@CD[ D96 D2:5]k^Am
kAmx?7FD65 H:E9 2 =@G6 @7 ?2EFC6 2?5 25G@424J 7@C AF3=:4 DA246[ |@=56?92F6C’D A2:?E:?8D @7 E96 x?5:2?2 sF?6D “5C2H FD :?E@ 2 C6G6C6?46 @7 A=246 – >2<:?8 FD C67=64E @? E:>6[ D62D@?2=:EJ[ 492?86[ 2?5 E96 DE625J 362FEJ E9:D A=246 8:7ED E@ FD 2==[” 9:D 52F89E6C D2:5]k^Am
kAm}2?4J |@=56?92F6C 2?5 {rp 6I9:3:E:@? 5:C64E@C {@C2 u@D36C8 @C82?:K65 E96 6I9:3:E] uF?5D 86?6C2E65 E9C@F89 E96 D2=6D @7 A2:?E:?8D 2C6 36:?8 5@?2E65 E@ E96 {F36K?:< r6?E6C 2?5 $2G6 E96 sF?6D]k^Am
kAm%96 6I9:3:E H:== E9C@F89 }@G] b_[ H:E9 2? @A6?:?8 C646AE:@? @? uC:52J[ }@G] d[ 7C@> d\g A]>][ H9:49 :D 7C66 2?5 @A6? E@ E96 AF3=:4]k^Am
kAmp=D@ @? 5:DA=2J :? E96 $>2== }x!$r~ t5F42E:@? $EF5:@ :D 2 4@==64E:@? 3J s@C@E9J vC256?[ 2 >6>36C @7 E96 pC62 pCE:DED pDD@4:2E:@?[ E:E=65 “x>286D :? %:>6]”k^Am
kAmvC256? 92D 56G6=@A65 2? :??@G2E:G6 2CE:DE:4 DEJ=6 E9C@F89 J62CD @7 9:DE@C:4 C6D62C49[ @3D6CG2E:@? 2?5 :?G6DE:82E:@?[ 244@C5:?8 E@ E96 {rp]k^Am
kAm%96 :?DA:C2E:@? 7@C 96C H@C< :D E96 C6DF=E @7 9:<:?8 9F?5C65D @7 >:=6D E9C@F89@FE E96 >@F?E2:?D 2?5 56D6CED @7 E96 $@FE9H6DE[ DEF5J:?8 2?4:6?E A6EC@8=JA9D 2?5 AC69:DE@C:4 C@4< A2:?E:?8D[ E96? 3C:?8:?8 E96 :>286D 7@CH2C5 :? 96C @H? H2J]k^Am
kAm$96 5C2HD H:E9 8C62E 25>:C2E:@?[ C6DA64E 2?5 9F>:=:EJ 7@C E96 2?4:6?ED H9@ :?DA:C6 96C H@C<[ E96 {rp D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.