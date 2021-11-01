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Eugene ‘Gene’ Moldenhauer spent many years drawing scenes inspired by the Indiana Dunes, and many of them are now on display at the Lubeznik Center for the Arts.

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MICHIGAN CITY — The Lubeznik Center for the Arts has added two exhibitions to their galleries, including art inspired by the Indiana Dunes and the mountains and deserts of the American Southwest.

Dunes landscape paintings by Eugene “Gene” Moldenhauer are on display in the Large NIPSCO Education Studio.

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