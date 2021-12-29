La PORTE — This fall the La Porte Service League has helped local students receive eye exams and experience the performing arts, and homebound seniors enjoy cooked meals at home.
Now they’re preparing to do even more for the coming year. They’re just looking to the community for some help.
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