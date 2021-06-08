La PORTE — Elected officials in the city of La Porte will be able to continue to attend board meetings electronically, but only under specific guidelines.
On Monday, the La Porte City Council passed a resolution that establishes policy permitting council members to participate in meetings via Zoom or other electronic means under the rules set by Public Law 88-2021.
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