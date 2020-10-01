La PORTE — Small business owners hurt by the pandemic who missed out on the first round of “Lifeline” grants from the county can now apply for the second round of funds to keep their business going.
At Wednesday’s meeting of the La Porte County Redevelopment Commission, Phase 2 of the La Porte County Action Fund went live, making available another $250,000 to small businesses.
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