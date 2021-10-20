La PORTE — La Porte County Commissioner Sheila Matias has kicked off the first of an ongoing series of business reports in the La Porte County WORKS! segment of the Board of Commissioners meetings.
“La Porte County WORKS! honors the many businesses who call La Porte County home. We aim to highlight our local businesses and industries so our residents know they can grow their careers and earn a good living right here in La Porte County,” Matias said.
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