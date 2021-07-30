MICHIGAN CITY – The city of Michigan City will be seeking more public input on how it might spend the $16.5 million in American Rescue Plan funds it’s been awarded by the federal government in order to help it recover from impacts of the COVID-19 pandemic.

Mayor Duane Parry said during his ARP workshop Wednesday that between mid-August and mid-September, he plans to host several town hall-style meetings at City Hall, neighborhood centers and churches throughout the city “to ensure all members of the community will have an opportunity to be heard.”

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