MICHIGAN CITY – The city of Michigan City will be seeking more public input on how it might spend the $16.5 million in American Rescue Plan funds it’s been awarded by the federal government in order to help it recover from impacts of the COVID-19 pandemic.
Mayor Duane Parry said during his ARP workshop Wednesday that between mid-August and mid-September, he plans to host several town hall-style meetings at City Hall, neighborhood centers and churches throughout the city “to ensure all members of the community will have an opportunity to be heard.”
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