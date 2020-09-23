La PORTE — Ground will be broken Friday on a new mixed-use residential and retail development that one economic development official is calling “game-changing” for La Porte.
Indianapolis-based Flaherty & Collins Properties and the city of La Porte will break ground on The Banks, a $35 million mixed-use development featuring high-end apartments and new retail space on the city’s north side.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmxE H:== :?4=F56 `hc C6D:56?E:2= F?:ED 2?5 d[___ DBF2C6 766E @7 C6E2:= DA246[ =@42E65 @? 2 c\24C6 A2C46= 2E E96 }6H!@CE6 {2?5:?8 56G6=@A>6?E[ ;FDE @77 r=62C {2<6 ?62C %CF6D56== pG6?F6 2?5 w@6=@4<6C sC:G6]k^Am
kAm“(6 2C6 =@@<:?8 7@CH2C5 E@ DE2CE:?8 %96 q2?<D[” D2:5 yF=:6 r@==:6C[ G:46 AC6D:56?E @7 s6G6=@A>6?E 2?5 =625 AC@;64E 56G6=@A6C 7@C u=296CEJ U2>Aj r@==:?D]k^Am
kAm“%96 4:EJ @7 {2 !@CE6 2?5 x?5:2?2 t4@?@>:4 s6G6=@A>6?E r@CA@C2E:@? 92G6 366? 8C62E A2CE?6CD :? E9:D AC@;64E[ 6DA64:2==J 2E 2 E:>6 H96? H6 36=:6G6 64@?@>:4 56G6=@A>6?E :D >@C6 :>A@CE2?E E92? 6G6C]k^Am
kAm“%96 q2?<D H:== 36 2 G:E2= 4@>A@?6?E 7@C 96=A:?8 E96 4:EJ C62=:K6 :ED G:D:@? 7@C }6H!@CE6 {2?5:?8[ H9:=6 8:G:?8 ?6H C6D:56?ED 2? 6I4:E:?8 =:G:?8 56DE:?2E:@? E92E 6?6C8:K6D E96 r=62C {2<6 2C62]”k^Am
kAm|2J@C %@> s6C>@5J 6IA64ED E96 AC@;64E E@ 3C:?8 ?6H C6D:56?ED 2?5 ?6H 3FD:?6DD6D E@ E96 4:EJ]k^Am
kAm“(6 4@F=5 ?@E 36 >@C6 6I4:E65 E@ D66 E9:D AC@;64E 364@>:?8 2 C62=:EJ 96C6 :? {2 !@CE6[” s6C>@5J D2:5] “rC62E:?8 >@C6 @AE:@?D 7@C 5:G6CD:7:65 9@FD:?8 :D 4C:E:42= 2D H6 =@@< E@ C64CF:E >@C6 A6@A=6 2?5 3FD:?6DD6D E@ @FC 4:EJ[ 2?5 E96 9:89\6?5 BF2=:EJ AC@G:565 3J %96 q2?<D :D ;FDE H92E H6 ?665 E@ <66A {2 !@CE6 >@G:?8 7@CH2C5]k^Am
kAm“(6 2C6 E9C:==65 E@ 36 H@C<:?8 H:E9 u=296CEJ U2>Aj r@==:?D !C@A6CE:6D 2?5 42??@E H2:E E@ D66 E96 C6G:E2=:K2E:@? E9:D 3C:?8D E@ }6H!@CE6 {2?5:?8 2?5 E96 4:EJ 2D 2 H9@=6]”k^Am
kAm%96 56G6=@A>6?E H:== AC@G:56 2>6?:E:6D DF49 2D 2 C6D@CE\DEJ=6 A@@= H:E9 H6E 564<[ @FE5@@C 4@FCEJ2C5 762EFC:?8 7:C6 A:E 2?5 8C:==:?8 DE2E:@?[ A6E H2D9 2?5 32C< A2C<[ 7:E?6DD 46?E6C H:E9 u:E?6DD ~?s6>2?5 E649?@=@8J[ 2?5 3:<6 DE@C286 2?5 C6A2:C[ r@==:6C D2:5]k^Am
kAmpA2CE>6?ED H:== 762EFC6 8C2?:E6 4@F?E6CE@AD[ E:=6 324<DA=2D96D :? E96 <:E496? 2C62[ 2?5 DE2:?=6DD\DE66= 2AA=:2?46D]k^Am
kAm“%96 64@?@>:4 :>A24E @7 @FC 56G6=@A>6?E H:== 36 EC6>6?5@FD 7@C {2 !@CE6 – 2? 6DE:>2E65 Scd >:==:@? @G6C E96 7:CDE 7:G6 J62CD[” D96 D2:5]k^Am
kAm“%96 q2?<D H:== 3C:?8 ?6H C6D:56?ED E@ E96 2C62 2?5 H:E9 DEC@?8 5:DA@D23=6 :?4@>6 E@ >2<6 6>A=@J66 C64CF:E:?8 62D:6C 2?5 96=A DFAA@CE E96 =@42= 3FD:?6DD] %96D6 ?6H C6D:56?46D H:== 96=A 5C:G6 E96 56>2?5 7@C 7FCE96C 56G6=@A>6?E :? E96 }6H!@CE6 {2?5:?8 2C62]”k^Am
kAm%96 56G6=@A>6?E C6AC6D6?ED 2 42A:E2= :?G6DE>6?E @7 2AAC@I:>2E6=J Sbd >:==:@?[ H:E9 {2<6 r:EJ q2?< D6CG:?8 2D 4@?DECF4E:@? =6?56C 2?5 u@DD 2D E2I 4C65:E AFC492D6C]k^Am
kAm%96 {2 !@CE6 #656G6=@A>6?E r@>>:DD:@? :D DFAA@CE:?8 E96 AC@;64E H:E9 %2I x?4C6>6?E u:?2?4:?8]k^Am
kAm“(6 92G6 ?@ 5@F3E %96 q2?<D H:== 36 2 82>6\492?8:?8 AC@;64E 7@C {2 !@CE6[” D2:5 q6CE r@@<[ 6I64FE:G6 5:C64E@C @7 E96 {2 !@CE6 t4@?@>:4 p5G2?46>6?E !2CE?6CD9:A]k^Am
kAm“%96C6 :D 2 56DA6C2E6 ?665 7@C E9:D EJA6 @7 9@FD:?8 :? @FC >2C<6E 2?5 H6 <?@H 4FCC6?E C6D:56?ED[ 2?5 A@E6?E:2= ?6H C6D:56?ED[ H:== 36 6I4:E65 E@ 42== E9:D 56G6=@A>6?E 9@>6]”k^Am
kAm%96 8C@F?53C62<:?8 46C6>@?J H:== 368:? 2E `_ 2]>] 2E c_a %CF6D56== pG6] @? uC:52J]k^Am
kAm%96 AC@;64E :D 6IA64E65 E@ 36 4@>A=6E65 3J E96 7:CDE BF2CE6C @7 a_aa[ r@==:6C D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.