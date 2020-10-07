Dunesatv photo

Visitors try out one the all-terrain accessible wheelchairs, donated to Indiana Dunes State Park by Friends of the Indiana Dunes this week.

 Photo provided / IDNR

CHESTERTON — Friends of the Indiana Dunes wants to make the natural beauty of the lakefront state park accessible to more people.

To help do so, three new all-terrain accessible wheelchairs were added for guest use at Indiana Dunes State Park during a ceremony on Tuesday.

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