MICHIGAN CITY — Jan Pahs was renovating the basement hall of St. Stanislaus Kostka Catholic Church when the COVID-19 pandemic struck back in March.
An airline stewardess by profession, but a self-described craftsman and artist by training, with her own sewing studio and woodworking shop in Valparaiso, she had been tasked with updating the decor of the hall.
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