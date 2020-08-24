La PORTE — A landlord who distributed unregistered pesticides to the tenants and managers of apartment buildings he owned in La Porte has pleaded guilty to three counts of violating federal bans on the products.

Cai Feng Yang (aka Zai Fen Yeng and Kevin Yang), 41, of La Porte pleaded guilty last week before U.S. Magistrate Judge John Martin in federal district court in South Bend to violating the Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, according to the U.S. Attorney’s Office.

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