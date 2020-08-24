La PORTE — A landlord who distributed unregistered pesticides to the tenants and managers of apartment buildings he owned in La Porte has pleaded guilty to three counts of violating federal bans on the products.
Cai Feng Yang (aka Zai Fen Yeng and Kevin Yang), 41, of La Porte pleaded guilty last week before U.S. Magistrate Judge John Martin in federal district court in South Bend to violating the Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, according to the U.S. Attorney’s Office.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm$6?E6?4:?8 :D D4965F=65 7@C ~4E] af]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ 4@FCE C64@C5D[ 5FC:?8 EC:AD E@ r9:?2 :? $6AE6>36C a_`d 2?5 y2?F2CJ a_`e[ *2?8 AFC492D65 >F=E:A=6 3@I6D @7 F?C68:DE6C65 A6DE:4:56D =236=65 “4@4<C@249 <:==6C 32:E” 2?5 “4@4<C@249 8F> 32:E]”k^Am
kAmw6 2=D@ AFC492D65 D6G6C2= D>2== F?=236=65 3@EE=6D @7 =:BF:5 A6DE:4:56 4@?E2:?:?8 E96 24E:G6 :?8C65:6?E 5:49=@CG@D]k^Am
kAm*2?8 3C@F89E E96 A6DE:4:56D E@ E96 &?:E65 $E2E6D :? 4964<65 =F88286 H:E9 E96 :?E6?E E@ FD6 E96> :? 9:D {2 !@CE6 2A2CE>6?E 3F:=5:?8D E@ 6IE6C>:?2E6 4@4<C@2496D 2?5 365 3F8D[ 244@C5:?8 E@ 7656C2= AC@D64FE@CD]k^Am
kAm}@?6 @7 E96 A6DE:4:56D H6C6 C68:DE6C65 H:E9 E96 t!p 2D C6BF:C65 3J E96 uxu#p] qJ =2H[ *2?8 H2D @3=:82E65 E@ DF3>:E 2 }@E:46 @7 pCC:G2= AC:@C E@ :>A@CE:?8 E96 AC@5F4ED[ H9:49 96 72:=65 E@ 5@] w6 2=D@ 72:=65 E@ 564=2C6 E96 >6C492?5:D6 E@ rFDE@>D FA@? 9:D C6EFC? E@ E96 &?:E65 $E2E6D]k^Am
kAmp7E6C C6EFC?:?8 7C@> r9:?2[ *2?8 5:DEC:3FE65 E96 G:2=D @7 8C2?F=2C 4@4<C@249 <:==6C 32:E 2?5 DJC:?86D @7 86=2E:?@FD 4@4<C@249 8F> 32:E E@ E6?2?ED C6?E:?8 2A2CE>6?ED 2E f_` |2A=6 $E] 2?5 e_e %:AE@? $E] :? {2 !@CE6[ 244@C5:?8 E@ AC@D64FE@CD]k^Am
kAmw6 2=D@ AC@G:565 9:D A2CE\E:>6 2DD:DE2?E 3F:=5:?8 >2?286CD 2E f_` |2A=6 2? F?=236=65 3@EE=6 @7 A6DE:4:56 4@?E2:?:?8 5:49=@CG@D E@ 36 2AA=:65 :? 2A2CE>6?ED E@ <:== 365 3F8D[ AC@D64FE@CD D2:5]k^Am
kAmp?5 @? D6G6C2= @442D:@?D[ 96 2AA=:65 E96 =:BF:5 A6DE:4:56 :? E6?2?ED’ 2A2CE>6?ED 9:>D6=7]k^Am
kAm%96 |2A=6 $EC66E 255C6DD :D 2 b_\F?:E 2A2CE>6?E 3F:=5:?8[ H9:49 H2D 4@?56>?65 3J E96 4:EJ :? yF?6] %96 AC@A6CEJ H2D 7@F?5 3J :?DA64E@CD E@ 36 :?76DE65 H:E9 G6C>:? 2?5 DECF4EFC2==J F?D@F?5] %96 4:EJ 566>65 :E F?7:E 7@C 923:E2E:@?]k^Am
kAm%9:D 42D6 H2D @C:8:?2==J :?G6DE:82E65 3J E96 t!p\rC:>:?2= x?G6DE:82E:@? s:G:D:@? 2?5 E96 ~77:46 @7 x?5:2?2 $E2E6 r96>:DE]k^Am
kAmx? a_`e[ *2?8 H2D 7:?65 >@C6 E92? S`c[___ 3J E96 {2 !@CE6 r@F?EJ w62=E9 s6A2CE>6?E[ 2?5 >@C6 E92? S`e[___ 3J E96 $E2E6 r96>:DE’D ~77:46 7@C G:@=2E:?8 E96 x?5:2?2 !6DE:4:56 &D6 2?5 pAA=:42E:@? {2H 7@C “@A6C2E:?8 :? 2 42C6=6DD 2?5 ?68=:86?E >2??6C]”k^Am
kAm%96 $E2E6 r96>:DE’D ~77:46 D2:5 2E E96 E:>6 96 :DDF65 “r9:?6D6 A6DE:4:56D E@ E6?2?ED H:E9 ?@ C682C5 7@C E96:C FD6 @C A6CD@?2= AC@E64E:G6 6BF:A>6?E]”k^Am
kAm*2?8 25>:EE65 8:G:?8 E96 32:E E@ E6?2?ED :? E96 |2A=6 $EC66E 2?5 %:AE@? $EC66E 2A2CE>6?EDj 2?5 DAC2J:?8 D@>6 2A2CE>6?ED 9:>D6=7]k^Am
kAmw6 4=2:>65 96 3@F89E E96 5:49=@CG@D :? uFK9@F[ r9:?2[ 7C@> 2 G6?5@C 2?5 H2D E@=5 :E H2D 2 DEC@?8 A6DE:4:56]k^Am
kAm%96 ~x$r 2?5 4@F?EJ w62=E9 s6A2CE>6?E 2=D@ @C56C65 *2?8 E@ F?56CE2<6 2? 6IE6?D:G6 4=62?FA @7 E96 4@?E2>:?2E:@?]k^Am
kAmqC:2? q2<6C[ ~x$r 286?E 2?5 =625 :?G6DE:82E@C[ D2:5 2E E96 E:>6 E92E 5:49=@CG@D :D 5:77:4F=E E@ @3E2:? :? E96 &]$] 2?5 H96? 2AA=:65 :? x?5:2?2[ >FDE 36 5@?6 3J D@>6@?6 =:46?D65 E9C@F89 9:D @77:46 2?5 2E D276 =6G6=D 2D A2CE @7 2 4@?E:?F@FD A6DE >2?286>6?E AC@8C2>]k^Am
kAm*2?8 2AA=:65 E96 A6DE:4:56 2E 9:89 =6G6=D E@ ECJ E@ 6=:>:?2E6 E96 :?D64ED 2== 2E @?46 2?5 D2G6 7C@> 92G:?8 E@ A2J 7@C E96 A6C:@5:4 G:D:ED 7C@> 2 AC@76DD:@?2= 6IE6C>:?2E@C[ q2<6C D2:5]k^Am
kAm“w6 5:5?’E H2?E E@ A2J 7@C 2== @7 E92E A6DE 4@?EC@=]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.