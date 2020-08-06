LaCROSSE — A longtime dream of local officials got a big boost this week when the state awarded a $700,000 grant to the Town of LaCrosse for a new water plant and infrastructure.
“The Indiana Office of Rural and Community Affairs announced that the Town of LaCrosse was the recipient of a $700,000 water utility grant,” a statement from the town said.
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