MICHIGAN CITY — A paintball incident nearly turned deadly last week when a man who was struck by paintballs returned fire with a real handgun on Franklin Street in Michigan City.
Over the past several days, the Michigan City Police Department has responded to several calls of subjects driving around shooting vehicles and persons with paintballs from a paintball gun, according to Sgt. Francisco Rodriguez.
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