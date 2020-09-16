Xmas photo

The Salvation Army is expecting to serve up to 155 percent more people in 2020, at the same time donations are expected to drop due to COVID-19. So the organization is starting its Red Kettle Campaign early, hoping to rescue Christmas.

 Photo provided

MICHIGAN CITY — The Salvation Army will be kicking off its annual Christmas campaign earlier than ever as need continues to rise due to the COVID-19 pandemic.

For the first time in 130 years, The Salvation Army is starting its annual holiday fundraising campaign early across the country in order to “Rescue Christmas,” according to Major Becky Simmons of The Salvation Army of Michigan City.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.