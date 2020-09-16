MICHIGAN CITY — The Salvation Army will be kicking off its annual Christmas campaign earlier than ever as need continues to rise due to the COVID-19 pandemic.
For the first time in 130 years, The Salvation Army is starting its annual holiday fundraising campaign early across the country in order to “Rescue Christmas,” according to Major Becky Simmons of The Salvation Army of Michigan City.
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