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OTECH Corporation in Rolling Prairie develops, designs and custom-manufactures high-quality specialty PVC compounds, thermoplastic elastomers and alloys used in electrical wire and cable, footwear and other items. The firm has 90 employees with several entry level positions now available.

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La PORTE — A thermoplastic compounding firm in Rolling Prairie and meat packing company in La Porte were the latest businesses to be spotlighted at meetings of the La Porte County Board of Commissioners.

On Wednesday, Commissioner Sheila Matias showcased another company in the series she calls La Porte County Works! The series focuses on high-impact local manufacturers who are flourishing and growing.

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