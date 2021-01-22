MICHIGAN CITY — It’s been four years since the first Michigan City Promise Scholarships were awarded, and 19 of the recipients are expected to graduate college this spring.

“I’m excited that the first class to receive the scholarship is now graduating from college,” said Janet Beutner, program director. “And congratulations to all the students who have continued their college careers in spite of the challenges during the COVID-19 pandemic.”

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