La PORTE — One property was demolished this week as part of a redevelopment project in the 700 block of Maple Avenue; a second is soon to follow.
The house at 705 Maple Ave. was torn down Wednesday and the one at 807 Michigan Ave. will be next. The properties are being incorporated into Maple Commons at 701 Maple Ave.
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