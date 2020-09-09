La PORTE — City officials have put the La Porte’s most neglectful landlords – and unruly tenants – on notice.
On Tuesday, the La Porte City Council approved an ordinance that allows condemning of rental properties that draw frequent visits from law enforcement for criminal activity. Per terms of the ordinance, the city can close down apartments, rental homes and other dwellings that receive five police response calls within six months.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm%96 AC@G:D:@? @?=J 2AA=:6D E@ AC@A6CE:6D E96 4:EJ 92D 2=C625J 564=2C65 2 ?F:D2?46 5F6 E@ 49C@?:4 4@56 G:@=2E:@?D @C 4C:>:?2= 24E:G:EJ[ A6C 2 a_`c 4:EJ @C5:?2?46] ~77:4:2=D 42? 564=2C6 2 C6?E2= AC@A6CEJ 2 ?F:D2?46 :7 :E 92D E9C66 @C >@C6 4@56 G:@=2E:@?D @C A@=:46\:DDF65 4@>A=2:?ED H:E9:? e_ 52JD]k^Am
kAm~?46 4@?56>?65[ AC@3=6>2E:4 E6?2?ED H:== 92G6 `_ 52JD E@ D:I >@?E9D E@ >@G6 @FE[ 56A6?5:?8 @? E96 D:K6 @7 E96 AC@A6CEJ[ D2:5 y677 q2E496=@C[ 5:C64E@C @7 E96 4:EJ’D 4@56 4@>A=:2?46 5:G:D:@?] ~?46 AC@3=6> E6?2?ED 2C6 8@?6[ =2?5=@C5D 42? :>>65:2E6=J C6?E @FE E96 AC@A6CEJ 282:?]k^Am
kAm%96 4:EJ 25565 2 AC@G:D:@? E@ E96 @C5:?2?46 7@==@H:?8 :ED 7:CDE C625:?8 @? pF8] `f[ H9:49 AC@G:56D 6G:4E:@? AC@E64E:@? E@ E6?2?ED H9@ 2C6 @36J:?8 E96 =2H]k^Am
kAm“(6’C6 562=:?8 H:E9 E9@D6 :?5:G:5F2=D H9@ 5@?’E 36=:6G6 :? @FC 4@>>F?:EJ 2?5 7@==@H E96 CF=6D[” |2J@C %@> s6C>@5J D2:5]k^Am
kAm%96 ?6H C68F=2E:@?D 2C6 A2CE @7 E96 25>:?:DEC2E:@?D’ 677@CED E@ 4C24< 5@H? @? 2 92?57F= @7 AC@3=6>2E:4 C6?E2= AC@A6CE:6D H:E9 E6?2?ED H9@ 7C6BF6?E=J 5C2H A@=:46 2EE6?E:@? 7@C 4C:>6D DF49 2D 5CF8 562=:?8 2?5 5@>6DE:4 G:@=6?46[ s6C>@5J D2:5]k^Am
kAm~?6 DF49 =@42E:@? @? y6776CD@? pG6?F6 92D 925 c_ A@=:46 G:D:ED D:?46 y2?F2CJ[ 5C2:?:?8 E96 C6D@FC46D @7 2 56A2CE>6?E 2=C625J 562=:?8 H:E9 >2?A@H6C D9@CE286D]k^Am
kAm“xE’D ?@E 2 3:8 8C@FA @7 A6@A=6[” q2E496=@C D2:5] “w@H6G6C[ E96J 5@ 42FD6 2 =@E @7 DEC2:? @? E96 A@=:46 56A2CE>6?E] %92E :D H92E H6’C6 ECJ:?8 E@ 255C6DD]”k^Am
kAmp=E9@F89 96 F?56CDE2?5D E96 4:EJ’D 56D:C6 E@ AC@E64E E96 AF3=:4[ AC@A6CEJ @H?6C qC25 p<6 E@@< :DDF6 H:E9 8C2?E:?8 @77:4:2=D E96 23:=:EJ E@ 4@?56>? C6?E2= AC@A6CE:6D 32D65 D@=6=J @? E6?2?E 24E:G:EJ[ 96 D2:5]k^Am
kAm(:E9 E96 7656C2= >@C2E@C:F> @? 6G:4E:@?D 5F6 E@ E96 r~'xs\`h A2?56>:4 6IE6?565 E9C@F89 E96 6?5 @7 E96 J62C[ :E :D 5:77:4F=E 7@C @E96CH:D6 4@>A=:2?E =2?5=@C5D E@ <:4< @FE EC@F3=6D@>6 C6D:56?ED[ 96 D2:5]k^Am
kAm%96 =2?5=@C5 :D 2=D@ H@CC:65 E96 4:EJ >2J ?@E :?7@C> @H?6CD 23@FE A@=:46 24E:G:EJ 2E C6?E2= AC@A6CE:6D[ E6==:?8 E96 4@F?4:= @77:4:2=D 72:=65 E@ 4@?E24E 9:> 56DA:E6 92G:?8 @?6 @7 9:D AC@A6CE:6D 92G6 ?62C=J `_ A@=:46 G:D:ED 7@FC J62CD 28@[ 96 D2:5]k^Am
kAmp=E9@F89 7656C2= 8F:56=:?6D AC@9:3:E 6G:4E:@?D 5F6 E@ F?A2:5 C6?E[ @77:4:2=D 2C6 A6C>:EE65 E@ C6>@G6 E6?2?ED 7@C AF3=:4 D276EJ C62D@?D[ 2D =2:5 @FE :? E96 @C5:?2?46[ q2E496=@C D2:5 :? C6DA@?D6] %96 4:EJ C646?E=J C6>@G65 2 E6?2?E 7C@> 2 |:49:82? pG6?F6 C6?E2= 9@>6 7@C DF49 C62D@?D]k^Am
kAm%96 4@56 6?7@C46>6?E 5:C64E@C 2=D@ DEC6DD65 E92E E96D6 C68F=2E:@?D @?=J 2AA=J E@ 49C@?:4 ?F:D2?46 AC@A6CE:6D[ 255:?8 96 H:== ?@E:7J 2?5 A6CD@?2==J H@C< H:E9 =2?5=@C5D H9@D6 AC@A6CE:6D 72== F?56C E9:D 5:DE:?4E:@?]k^Am
kAm%96 @C5:?2?46 H:== 36?67:E =2?5=@C5D H9@ 42??@E 4FCC6?E=J C6>@G6 F?CF=J E6?2?ED[ 2 4@>A=2:?E s6C>@5J 92D 962C5 7C6BF6?E=J :? C646?E >@?E9D[ 96 D2:5]k^Am
kAm“xE’D 366? :8?@C65 =@?8 6?@F89[” E96 >2J@C D2:5] “(6’C6 D6EE:?8 2 ?6H DE2?52C5[ 2?5 H6 9@A6 E92E =2?5=@C5D H:== >66E E92E DE2?52C5]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.