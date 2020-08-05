La PORTE — With demand for broadband connectivity greater than ever due to the COVID-19 pandemic, the La Porte County Broadband Task Force is working to get underserved portions of the county connected to 21st-century internet technology.

On Wednesday, Tony Rodriguez, director of the La Porte County Office of Community and Economic Development, updated the county Board of Commissioners on the work the task force and his office have done over the past 18 months to facilitate greater expansion of broadband internet service throughout the area – particularly portions of rural south county.

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