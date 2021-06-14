MICHIGAN CITY — The Office of Academic Affairs at Marquette Catholic High School has announced its 2021 Spring Honor Roll.
The Honor Roll is reflected by a grade-point average of 3.0 or higher. From there, it is divided into three tiers: cum laude (3.00-3.69 GPA), magna cum laude (3.70-3.99 GPA), and summa cum laude (4.00 GPA and higher).
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