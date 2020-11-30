La PORTE — The Pax Center served more than 500 Thanksgiving meals to those in need last week. And it wasn’t enough.
“Unfortunately, in only an hour, we ran out of food ... We served over 500 people at our Thanksgiving Eve meal, but that was not enough,” the organization said in a statement.
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