La PORTE — The Pax Center served more than 500 Thanksgiving meals to those in need last week. And it wasn’t enough.

“Unfortunately, in only an hour, we ran out of food ... We served over 500 people at our Thanksgiving Eve meal, but that was not enough,” the organization said in a statement.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.