MICHIGAN CITY — La Porte County residents in need of rental assistance can apply now to a federally-funded state program offering additional assistance on a first-come, first-served basis.

IndianaHousingNow.org is now taking applications, which are expected to fill quickly, according to Shannon Walker, vice president of the Unity Foundation of La Porte County, a member organization of the Home Team of La Porte County.

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