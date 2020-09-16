La PORTE — Hoping to spur a resurrection of tennis in La Porte, park officials are turning to a crowdfunding campaign to create new and improved places to play.
The campaign, with a goal of $20,000, is sponsored by the Indiana Housing and Community Development Authority and offered through the Patronicity platform, and is being led by the La Porte Park Foundation.
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