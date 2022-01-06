La PORTE — The county’s long-time legal adviser will remain in his position as Shaw Friedman was reappointed county attorney at the La Porte County Board of Commissioner's reorganizational meeting Wednesday.

The board approved the reappointment 2-1 with commissioners Sheila Matias and Rich Mrozinski in favor. Commissioner Joe Haney cast the dissenting vote.

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