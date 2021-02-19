MICHIGAN CITY — Members of the city’s Police Merit Commission are now obligated to undergo background and drug testing after the Michigan City Common Council on Tuesday voted 5-3 in favor of such a mandate.
The three “no” votes were council members Tracie Tillman, Bryant Dabney and Michael Mack.
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