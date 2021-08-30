La PORTE — La Porte County officials have given the nod for the Human Resources Department to get part-time help, but not the EEO Recruitment/Compliance officer that was the original goal.

In July the La Porte County Council approved hiring a part-time position. And at the Aug. 18 La Porte County Board of Commissioner’s meeting, council members reaffirmed that the HR position should be for clerical work after an agenda item was posted for an EEO Recruitment/Compliance officer.

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