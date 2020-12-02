MICHIGAN CITY – The Salvation Army of Michigan City has launched an online auction to help support its annual Christmas Campaign.
This year, The Salvation Army has set a goal of $200,000, which would help provide Christmas toys and food to local families in need, as well as year-round services.
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