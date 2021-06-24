La PORTE — The Door Village Lions are once again helping feed the hungry.

On June 8, six members of the Door Village Lions Club went to the La Porte Salvation Army to deliver $600 worth of non-perishable food for the organization’s active and much in demand Food Bank.

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