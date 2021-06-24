La PORTE — The Door Village Lions are once again helping feed the hungry.
On June 8, six members of the Door Village Lions Club went to the La Porte Salvation Army to deliver $600 worth of non-perishable food for the organization’s active and much in demand Food Bank.
kAmp44@C5:?8 E@ {:@? v6@C86 |@C=6J[ :E E@@< D6G6C2= EC:AD 324< 2?5 7@CE9 E@ E96 42CD E@ 42CCJ 2== E96 7@@5 :?E@ E96 3F:=5:?8]k^Am
kAmw2G:?8 4@>A=6E65 E92E E2D<[ E96J H6C6 8:G6? 2 C6G:6H @7 9@H E96 7@@5 C646:G65 :D DEC2E68:42==J A24<65 :? 3@I6D C625J 7@C 5:DEC:3FE:@? E@ 4=:6?ED :? ?665]k^Am
kAm“!2?ECJ r@@C5:?2E@C {:?52 }66DD 2=D@ E@=5 23@FE E96 >62=D E92E 2C6 D6CG65 E@ E9@D6 H9@D6 7@@5 DFAA=J :D A2CE:4F=2C=J >6286C 5F6 E@ G2C:@FD 4:C4F>DE2?46D[” |@C=6J D2:5]k^Am
kAm“{:@? $F6 z2:D6C C6>2C<65 9@H DFCAC:D65 D96 H2D E@ =62C? E92E E96 ?F>36C @7 >62=D C2? :?E@ E96 9F?5C65D]”k^Am
kAmr2AE2:? r9C:D z2C=:? @7 E96 {2 !@CE6 $2=G2E:@? pC>J 2=D@ DE@AA65 3J 3C:67=J 2D {:@?D H6C6 42CCJ:?8 :? E96 DFAA=:6D]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ |@C=6J[ z2C=:? E92?<65 E96 8C@FA 7@C 72:E97F==J 5@?2E:?8 DFAA=:6D 6249 J62C :? E96 62C=J DF>>6C >@?E9D]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ E96 s@@C ':==286 {:@?D[ {:@?D q@??:6 2?5 s@? ~=D@? AFC492D65 E96 DFAA=:6D 2?5 >256 2CC2?86>6?ED E@ 3C:?8 E96> E@ E96 $2=G2E:@? pC>Jj 2?5 q@??:6 2?5 76==@H {:@?D s6??:D u:D496C[ v6?6 u=:4<:?86C[ $F6 z2:D6C[ y@6 !29D 2?5 |@C=6J 96=A65 H:E9 EC2?D76CC:?8 E96 DFAA=:6D :?E@ E96 3F:=5:?8]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ |@C=6J[ }66DD E92?<65 E96 {:@?D 7@C E96 =2C86 5@?2E:@? 2?5 D2:5 :E :?4=F565 E96 6I24E <:?5 @7 7@@5 :E6>D E96 A2?ECJ ?66565[ 2?5 H2D >F49 2AAC64:2E65]k^Am
kAm|@C=6J D2:5 E96:C >6>36CD H6C6 A=62D65 E96J 4@F=5 96=A E96 A2?ECJ 282:? E9:D J62C]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.