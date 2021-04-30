La PORTE — After a hike in mobile vendor fees earlier this year, La Porte officials have made additional changes to the city's mobile vendor ordinance to accommodate seasonal vendors.
In February, the council passed an ordinance amending a 2013 ordinance setting requirements for mobile vendors that increased fees.
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