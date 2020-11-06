Cancer fund photo

Katrina Langford, left, executive director of the NewDay Foundation in La Porte, receives a check from Maria Fruth, president and CEO of the Healthcare Foundation of La Porte, for transfer of the Cancer Patient Fund balance of $100,919 from HFL to NewDay.

 Photo provided / Healthcare Foundation of La Porte

La PORTE — The Cancer Patient Fund has been a long-standing La Porte County tradition, created in the mid-1980s to assist cancer patients facing financial difficulties with the cost of treatment, prescriptions, transportation, and other needs.

Originally started by the La Porte Hospital Foundation, the Healthcare Foundation of La Porte has maintained the fund over the last 5 years, but will now transfer it to the NewDay Foundation of La Porte, which will oversee all cancer patient applications and requests.

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