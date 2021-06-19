WESTVILLE — Purdue University Northwest’s 2021 spring semester Dean’s List recognized 1,792 undergraduate students for their academic achievement.
Students who completed 12 credit hours, including at least 6 during the spring, qualified for Dean’s List recognition by sustaining an overall grade point average of at least 3.5 and a semester GPA of at least 3.0 on a 4.0 scale.
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