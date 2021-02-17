MICHIGAN CITY — With the recent snap of frigid weather, area residents are bracing for oversized utility bills this month, and they may be getting another hit when they fill up for gas.

“Motorists should brace themselves for even higher gas prices in the days ahead, enhanced by the extreme cold weather hitting much of the country,” said Patrick De Haan, head of petroleum analysis at GasBuddy.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.