MICHIGAN CITY — In 2021, the Michiana Humane Society took in 939 homeless dogs, cats and other critters.
And while 75 had to be euthanized due to ill health or aggressiveness, 98 percent of the healthy animals have been placed, either through adoption or specialty rescue groups.
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