La PORTE – On New Year's Eve, La Porte County swore in most of its newly elected officials — at least those hailing from the Republican Party — at the La Porte County Complex.
There the new sheriff, commissioner and prosecuting attorney started their official duties, and shared their priorities for 2023.
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