La PORTE — Repairs are in the works for the grandstands at the La Porte County Fairgrounds.
The La Porte County Council, at its April 11 meeting, approved allocating funds not to exceed $600,000 for repairs the grandstands.
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