La PORTE — La Porte County officials are pursuing a grant that could potentially deploy broadband connectivity into southern La Porte County.
The county, Kankakee Valley REMC and Neo Network of Naperville, Illinois, are partnering to apply for a National Telecommunications and Information Administration Enabling Middle Mile Grant.
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