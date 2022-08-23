La PORTE — La Porte County officials are pursuing a grant that could potentially deploy broadband connectivity into southern La Porte County.

The county, Kankakee Valley REMC and Neo Network of Naperville, Illinois, are partnering to apply for a National Telecommunications and Information Administration Enabling Middle Mile Grant.

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