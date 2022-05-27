La PORTE — The county is planning, with the help of the Indiana DNR, to possibly expand Bluhm County Park in Westville.

The La Porte County Board of Commissioners, at its May 18 meeting, granted La Porte County Parks Supt. Jeremy Sobecki’s request for a motion of support to engage in a DNR project that could potentially add property that includes a wetland to Bluhm County Park.

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