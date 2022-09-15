La PORTE — After a year of making downtown repairs, the La Porte City Council has allocated more funds to the city’s Business Improvement District.

The City Council, during its Sept. 6 meeting, passed a resolution for an additional appropriation of $250,000 for the Business Improvement District. Of that amount, $100,000 was requested for Fund No. 2511 and $150,000 for CEDIT Fund No. 2209.

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