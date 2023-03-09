La PORTE — La Porte County officials are making efforts to diversity its workforce by seeking more minority job applicants.
The La Porte County Council, during its Feb. 27 meeting, unanimously passed a resolution that the La Porte County Board of Commissioners, department heads and Human Resources Department actively seek minority applicants so the racial demographic of county employees, at minimum, matches that of the county as a whole.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr@F?4:=>2? #2?5J }@G2< 6IA=2:?65 E92E E96 C6D@=FE:@? H2D 2 E@@= E@ @A6? 5:2=@8F6]k^Am
kAm“%96 4@F?4:= E649?:42==J 92D ?@ E66E9 @7 6?7@C4:?8 E9:D] %9:D :D 2 E@@= E@ DE2CE E96 AC@46DD E@ 86E :E 8@:?8 2?5 9@A67F==J :E DE2CED E96 5:2=@8F6[ 2?5 H6 86E E9:?8D >@G:?8 7@CH2C5]”k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ E96 C6D@=FE:@?[ :? a_a` {2 !@CE6 r@F?EJ’D A@AF=2E:@? H2D ``a[bh_ H:E9 2 C24:2= >2<6FA @7 fg A6C46?E H9:E6^?@?\w:DA2?:4[ ``]c A6C46?E q=24<^?@?\w:DA2?:4[ f]c A6C46?E w:DA2?:4 2?5 b]a A6C46?E @E96C]k^Am
kAmqFE 2>@?8 {2 !@CE6 r@F?EJ 6>A=@J66D[ :E’D gg A6C46?E H9:E6^?@?\w:DA2?:4[ g]d A6C46?E q=24<^?@?\w:DA2?:4[ `]h A6C46?E w:DA2?:4 2?5 `]e A6C46?E @E96C]k^Am
kAm“%96 {2 !@CE6 r@F?EJ r@F?4:= 24<?@H=6586D E92E E96 C24:2= 56>@8C2A9:4 @7 4FCC6?E {2 !@CE6 r@F?EJ 6>A=@J66D :D ?@E 6BF2= E@ E96 C24:2= 56>@8C2A9:4 @7 {2 !@CE6 r@F?EJ 2D 2 H9@=6[” E96 C6D@=FE:@? C625D]k^Am
kAm}@G2< 25565 E92E E96 >2;@C:EJ @7 E96 >:?@C:EJ 6>A=@J66D :? E96 4@F?EJ H@C< 369:?5 E96 D46?6D]k^Am
kAm“%96 >2;@C:EJ @7 E96> 2C6 AC@323=J 36EH66? r@>>F?:EJ r@CC64E:@?D[ E96 ;FG6?:=6 46?E6C 2?5 A@DD:3=J E96 ;2:=[” 96 D2:5]k^Am
kAmr@F?4:=>2? t2C= rF??:?892> D2:5 E96 4@F?EJ ?665D E@ 5@ 36EE6C 2E 6>A=@J:?8 >:?@C:E:6D H96C6 E96J’C6 9:89=J G:D:3=6] “(6 5@ ?665 E@ AFE 2 36EE6C 7246 @? E9@D6 AF3=:4 @77:46D[” 96 D2:5]k^Am
kAm“(6’C6 2== 6=64E65 @77:4:2=D] (6 ?665 E@ 6?4@FC286 E96 6=64E65 @77:4:2=D :? E9@D6 56A2CE>6?ED E92E :E’D 36?67:4:2= E@ E96> E@ 9:C6 w:DA2?:4D 2?5 q=24<D 2E E9:D E:>6 ;FDE 3642FD6 E96J 2C6 A2CE @7 E96 6=64E@C2E6[ 2?5 :E AFED 2 7246 :? E96C6 E92E 96=AD J@F 562= H:E9 D@>63@5J]”k^Am
kAmr@F?4:=>2? |2C< *286=D<: 6IAC6DD65 9:D DFAA@CE 7@C E96 C6D@=FE:@? 3FE 2=D@ 4@?46C?D 96 925 C682C5:?8 ;@3 2AA=:42?ED 36:?8 EFC?65 5@H? 5F6 E@ 65F42E:@?2= 4C:E6C:2]k^Am
kAm“x’G6 6>3C2465 E96 C6D@=FE:@?] x E9:?< :E D9@F=5 92G6 92AA6?65 2 H9:=6 28@] xE’D 7:?6] %96 AC@3=6> x 92G6 H:E9 E96 C6D@=FE:@? – 2?5 x 3C@F89E E9:D FA H:E9 ?F>6C@FD >66E:?8D H6 925 H:E9 w# – E92E H6 92G6 2AA=:42?ED E92E H6 EFC? 5@H? 4@?E:?F@FD=J[” *286=D<: D2:5]k^Am
kAmw6 4:E65 2? 6I2>A=6 @7 2 A6CD@? :? E96 ;2?:E@C:2= DJDE6> E92E H@F=5 36 23=6 E@ H@C< 7@C E96 4@F?EJ[ 3FE >FDE 92G6 2 9:89 D49@@= 5:A=@>2 @C 6BF:G2=6?E]k^Am
kAmpAA=:42?ED[ 96 D2:5[ 92G6 4@>6 :? 2?5 366? EFC?65 5@H? 3642FD6 E96J 5:5 ?@E 92G6 2 5:A=@>2]k^Am
kAm“x7 H6’C6 8@:?8 E@ 3C:?8 A6@A=6 :?E@ ]]] E96 r@F?EJ r@>A=6I H6 92G6 E@ =62C? E@ FD6 2 5:776C6?E 2AAC@249 2D 72C 2D 9:C:?8[” *286=D<: D2:5]k^Am
kAm“x7 H6 2C6?’E 8@:?8 E@ 5@ E96 D2>6 DE6AD E92E H6 5:5 E@ 86E E9:D E9C@F89[ H6’C6 ?6G6C 8@:?8 E@ 9:C6 E96 A6@A=6 E92E H6 H2?E E@ 86E :?E@ E96 4@F?EJ E@ >2<6 2 3=6?565 EJA6 @7 2 4@>>F?:EJ E92E H6 92G6 :? @FC 2C62D @FED:56] (6 92G6 72:=65 >:D6C23=J @? E96 9:C:?8 AC@46DD[” 96 25565]k^Am
kAmsFC:?8 AF3=:4 4@>>6?E[ qC6EE z6==6J $C] @7 |:49:82? r:EJ E@=5 E96 4@F?4:= E96 C6D@=FE:@? H2D “H6== 36J@?5 E:>6]”k^Am
kAm“s:G6CD:EJ :D A2C2>@F?E] *@F >FDE 8C62D6 2?5 @:= E9@D6 H966=D @7 5:G6CD:EJ 2?5 x 2> D@ 8=25 E@ 962C ]]] E92E H6’C6 E2=<:?8 23@FE :E C67=64E:?8 E96 56>@8C2A9:4D @7 E9:D 4@F?EJ] (96? x 4@>6 :?E@ E96 4@FCE9@FD6[ x H2?E E@ D66 A6@A=6 E92E =@@< =:<6 >6 2D H6==[” z6==J D2:5]k^Am
kAm“x’> 8=25 H6 92G6 >256 E9:D @?6 DE6A 2?5 x 9@A6 E92E :E 4@?E:?F6D E@ 8@ 7@CH2C5]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.