La PORTE — La Porte County officials are making efforts to diversity its workforce by seeking more minority job applicants.

The La Porte County Council, during its Feb. 27 meeting, unanimously passed a resolution that the La Porte County Board of Commissioners, department heads and Human Resources Department actively seek minority applicants so the racial demographic of county employees, at minimum, matches that of the county as a whole.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.