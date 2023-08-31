MICHIGAN CITY — Some Michigan City residents are feeling a little safer after authorities raided what they called a drug house Wednesday morning and made five arrests, following complaints from neighbors about suspected illegal activity.
The La Porte County Drug Task Force, Fugitive Apprehension Street Team (FAST) and Michigan City Police SWAT team executed a residential search warrant at 908 York St. in Michigan City on Wednesday that resulted in five arrests on drug and other charges.
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