Drug bust photo

Members of the La Porte County Drug Task Force, Fugitive Apprehension Street Team and Michigan City Police SWAT raided a home in the 900 block of York Street early Wednesday, making five arrests following neighborhood resident complaints of illegal activity.

 Photo provided / La Porte County Drug Task Force

MICHIGAN CITY — Some Michigan City residents are feeling a little safer after authorities raided what they called a drug house Wednesday morning and made five arrests, following complaints from neighbors about suspected illegal activity.

The La Porte County Drug Task Force, Fugitive Apprehension Street Team (FAST) and Michigan City Police SWAT team executed a residential search warrant at 908 York St. in Michigan City on Wednesday that resulted in five arrests on drug and other charges.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.