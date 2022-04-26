La PORTE — Children are the most promising – and vulnerable – citizens, but child abuse and neglect mar too many young lives, according to La Porte County’s prosecutor, who says Child Abuse Prevention Month is an opportunity to educate yourself.
“We are fighting this problem every single day,” Prosecutor John Lake said, “and, sadly, it is work that never ends.”
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmu:7EJ w@@D:6C 49:=5C6? 5:65 5F6 E@ 23FD6 @C ?68=64E :? a_a_[ 244@C5:?8 E@ E96 x?5:2?2 s6A2CE>6?E @7 r9:=5 $6CG:46D] |@C6 E92? 92=7 @7 E96 G:4E:>D H6C6 b @C J@F?86C]k^Am
kAm“(6 <?@H E92E 49:=5C6? 7C@> 3:CE9 E9C@F89 286 c 2C6 2E E96 9:896DE C:D< 7@C 23FD6 2?5 ?68=64E[” {2<6 D2:5]k^Am
kAmxsr$ 7@F?5 E92E `b @7 E96 d_ 49:=5C6? 925 AC6G:@FD=J 366? :56?E:7:65 2D G:4E:>D @7 23FD6 @C ?68=64E] s62E9 3J H62A@? – :?4=F5:?8 2 4=@D65 7:DE – H2D E96 >@DE 4@>>@? 42FD6 @7 562E9[ 2?5 dh @7 E96 2==6865 A6CA6EC2E@CD[ >@C6 E92? g_ A6C46?E[ H6C6 3:@=@8:42= A2C6?ED]k^Am
kAm$E2E6 =2H C6BF:C6D 2?J 25F=E H9@ DFDA64ED 2 49:=5 :D 36:?8 23FD65 @C ?68=64E65 C6A@CE E9@D6 4@?46C?D] r2== x?5:2?2’D r9:=5 p3FD6 2?5 }68=64E w@E=:?6 2E g__\g__\ddde] xE :D 2G2:=23=6 ac 9@FCD 2 52J[ bed 52JD 2 J62C[ 2?5 J@F >2J C6>2:? 2?@?J>@FD]k^Am
kAm“%96 4@>>F?:EJ 42? A=2J 2 >2;@C C@=6 :? 96=A:?8 AC6G6?E 49:=5 23FD6 2?5 ?68=64E[” {2<6 D2:5]k^Am
kAm“t5F42E:?8 J@FCD6=7 ?@E @?=J 23@FE E96 D:8?D @7 23FD6 2?5 ?68=64E[ 3FE 9@H E@ :?4C62D6 AC@E64E:G6 724E@CD[ 42? 96=A C65F46 E9:D E6CC:3=6 AC@3=6>] !C@E64E:G6 724E@CD 2C6 4@?5:E:@?D :? 72>:=:6D 2?5 4@>>F?:E:6D E92E :?4C62D6 E96 962=E9 2?5 H6==\36:?8 @7 72>:=:6D]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ !C6G6?E r9:=5 p3FD6[ AC@E64E:G6 724E@CD D6CG6 2D 3F776CD[ 96=A:?8 A2C6?ED 56G6=@A 4@A:?8 DEC2E68:6D @C 7:?5 C6D@FC46D E@ 2DD:DE E96> :? A2C6?E:?8 67764E:G6=J]k^Am
kAm!C@E64E:G6 724E@CD :?4=F56ik^Am
kAm!2C6?E2= C6D:=:6?46i %9:D 2==@HD A2C6?ED E@ 92?5=6 E96 DEC6DD6D @7 6G6CJ52J =:76 2?5 3@F?46 324< H96? E9:?8D 2C6?’E 8@:?8 H6==] w62=E9 @C C6=2E:@?D9:A AC@3=6>D[ 2?5 7:?2?4:2= 5:77:4F=E:6D 42? ?682E:G6=J 27764E C6D:=:6?46]k^Am
kAm$@4:2= 2?5 6>@E:@?2= 4@>A6E6?46 @7 49:=5C6?i r9:=5C6? H9@ 2C6 ?FCEFC65 2?5 56G6=@A A@D:E:G6 C6=2E:@?D9:AD H:E9 42C:?8 25F=ED 92G6 E96 36DE 492?46 7@C 962=E9J 56G6=@A>6?E[ :?4=F5:?8 E96 23:=:EJ E@ 92?5=6 DEC6DD]k^Am
kAm!2C6?E2= <?@H=6586 @7 49:=5 56G6=@A>6?E 2?5 A2C6?E:?8 D<:==Di tIE6?D:G6 C6D62C49 =:?<D 962=E9J 49:=5 56G6=@A>6?E E@ 67764E:G6 A2C6?E:?8] r9:=5C6? H9@ C646:G6 27764E:@?[ C6DA64E[ 4@?D:DE6?E CF=6D 2?5 6IA64E2E:@?D[ 2?5 @AA@CEF?:E:6D E@ 56G6=@A :?56A6?56?46[ E9C:G6]k^Am
kAmr@?4C6E6 DFAA@CE 7@C A2C6?EDi u2>:=:6D H9@ 42? >66E E96:C @H? 32D:4 ?665D 7@C 7@@5[ 4=@E9:?8[ D96=E6C 2?5 EC2?DA@CE2E:@?[ 2?5 H9@ 42? 2446DD 6DD6?E:2= D6CG:46D 2C6 36DE 23=6 E@ 6?DFC6 E96:C 49:=5’D 962=E9 2?5 D276EJ]k^Am
kAm$@4:2= 4@??64E:@?Di !2C6?ED H:E9 2 D@4:2= ?6EH@C< @7 7C:6?5D[ 72>:=:6D 2?5 ?6:893@CD H9@ AC@G:56 6>@E:@?2= DFAA@CE 2C6 36EE6C 23=6 E@ AC@G:56 E96 36DE 42C6 7@C E96:C 49:=5C6?]k^Am
kAm“%96C6 2C6 H2JD 7@C 6G6CJ 25F=E :? @FC 4@>>F?:EJ E@ 92G6 2 A@D:E:G6 :>A24E @? 49:=5C6?’D H6==\36:?8[ FD:?8 E96 AC@E64E:G6 724E@CD[” {2<6 D2:5]k^Am
kAm“(6 H:== 4@?E:?F6 E@ 5@ @FC 36DE E@ AC@E64E <:5D :? @FC 4@>>F?:EJ[ 2?5 9@=5 E9@D6 H9@ 9FCE E96> 244@F?E23=6] x 9@A6 6G6CJ@?6 H:== ;@:? :? E9:D 677@CE]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.