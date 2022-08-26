La PORTE — The city is making progress on a project that would rehabilitate the headworks of La Porte's wastewater treatment plant.
La Porte Wastewater Superintendent Jerry Jackson explained that the project would rehab the head end of the plant – or headworks – where obstructions are screened out and grit is removed from raw sewage.
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