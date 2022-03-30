La PORTE — Plans are in the works for Stone Lake’s beach house to get a refreshed look.
At the March 16 La Porte Park Board meeting, Parks Superintendent Mark Schreiber told the board that the La Porte Park Foundation has committed $16,000 to $17,000 to do work on the structure.
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